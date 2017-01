Calciomercato Fiorentina, intrigo Bernardeschi: sprint del Milan

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

BERNARDESCHI MILAN / Il futuro di Federico Bernardeschi è ancora tutto da scrivere. E potrebbe diventare un 'intrigo' di calciomercato. La dirigenza della Fiorentina preme per un rinnovo del contratto (attuale scadenza 2019) con inserimento di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma secondo quanto scrive oggi in edicola 'La Gazzetta dello Sport' il calciatore classe 1994 ed il suo agente, Beppe Bozzo, avrebbero pensieri differenti, 'tentati' dalla possibilità di poter sbarcare in un club in grado di lottare per lo Scudetto e di giocare la Champions League.

Oltre all'Inter e alla Juventus - si legge sulle colonne del quotidiano - anche il Milan starebbe lavorando con velocità al colpo Bernardeschi, unica 'eccezione' allo stallo sul mercato dettato dal passaggio di consegne in seno alla società. Massimiliano Mirabelli ha lanciato la sfida il suo ex compagno di lavoro Piero Ausilio. Chi la spunterà?