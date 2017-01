Calciomercato Juventus, tutto su Verratti: colpo da oltre 100 milioni

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

04/01/2017 07:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / Beppe Marotta 'chiama', Donato Di Campli (agente di Verratti) 'risponde'. L'amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha ammesso ieri sul calciomercato Juventus: "Per la stagione futura andremo alla ricerca di un centrocampista dal profilo importante, di livello. Un Higuain del mezzo? Non proprio, ma... (risata)". Tutti gli indizi di calciomercato portano a Marco Verratti, il cui agente ha dichiarato nelle scorse ore: "Marco sta molto bene a Parigi, ma la sua carriera non può essere costellata solamente di campionati francesi. Noi vorremmo vincere col Paris Saint-Germain, ma se non sarà possibile troveremo una soluzione. Inter e Juve interessate? Sì, ce le mettiamo".

Calciomercato Juventus, Verratti colpo da oltre 100 milioni: le alternative

Secondo quanto si legge sulle pagine di 'Tuttosport' oggi in edicola, Marotta ha giocato d'anticipo sul fronte Verratti, avviando i contatti già in autunno, quando fu formulata un'ipotesi di affare con l'agente del giocatore. Le possibilità che il giocatore finisca alla Juve - scrive il quotidiano - sono "abbastanza", ma la concorrenza di Inter e Bayern Monaco rendono l'affare difficilissimo. 'La Gazzetta dello Sport' fissa il prezzo: il Psg valuta il cartellino del centrocampista ex Pescara (oltre) 100 milioni di euro, mentre per l'ingaggio serviranno 7 milioni di euro.

Marco Verratti è il grande sogno di mercato in casa bianconera, ma la dirigenza juventina non perde di vista le suggestive alternative che il calciomercato internazionale si prepara ad offrire in estate. Rimanendo a Parigi, in orbita bianconera vi restano anche Blaise Matuidi, Adrien Rabiot e Grzegorz Krychowiak. A Barcellona l'idea Ivan Rakitic, che potrebbe voler cambiare aria a fine stagione, stuzzica la fantasia di dirigenti e tifosi juventini mentre nella rosa del Real Madrid spiccano i nomi di Toni Kroos, Isco e Mateo Kovacic tra gli obiettivi 'caldi' della Juventus a centrocampo. In Germania, piace Mahmoud Dahoud, promettente classe '96 in forza al Borussia Moenchengladbach mentre in casa Chelsea resta nel mirino Nemanja Matic.