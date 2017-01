04/01/2017 00:00

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA PALERMO / Scottato dal mancato ritorno di Bovo (prossimo al trasferimento al Pescara), il Palermo prosegue nella propria ricerca per un centrale difensivo. L'ultima pista porta in casa Inter: come riferisce 'Sky Sport', i rosanero sono interessari a Andrea Ranocchia che a 28 anni potrebbe decidere di rilanciarsi in provincia dopo alcune stagioni negative.

D.G.