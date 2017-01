Manchester City, Yaya Touré avvisa il Chelsea: "Avremo la nostra occasione"

04/01/2017 00:05

NEWS MANCHESTER CITY/ Yaya Touré ha rilasciato una lunga intervista riportata dal sito ufficiale del Manchester City nella quale parla della lotta per il titolo con il Chelsea di Antonio Conte: "Sono molto felice e soddisfatto dei nostri risultati, sarebbe stata molto dura se avessimo perso o pareggiato l'ultima partita. La cosa più importante è stata conquistare i tre punti: abbiamo combattuto e ci siamo riusciti. Questo è il tipo di atteggiamento che dobbiamo avere per andare lontano in campionato. Il Liverpool aveva quattro punti di vantaggio su di noi e adesso è a sole due lunghezze, questo è brillante. Il Chelsea pisicamente sono in un buon momento di forma perché giocano solo una partita a settimana ma dobbiamo solo avere pazienza perché avremo un'opportunità, al cento per cento. Se vogliamo vincere la Premier League, dobbiamo essere perfetti nel girone di ritorno. Come mi sento a giocare con continuità dopo un periodo in cui ero stato messo in panchina? Mi sento ancora giovane. Si scherza, ma mi piace aiutare i miei compagni di squadra e soffrire insieme a loro per conquistare i tre punti".

S.F.