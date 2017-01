Calciomercato Fiorentina, prosegue il pressing di Cannavaro su Kalinic: la situazione

03/01/2017 23:35

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC TIANJIN QUANJIAN /Da buon ex stopper, Fabio Cannavaro continua a 'marcare stretto' Nikola Kalinic. Entro due settimane, infatti, sono attesi eventuali rilanci del Tianjin Quanjian dato che l'attaccante croato non ha accettato la prima proposta da 10 milioni di euro annui.

Il numero 9 viola però non ha però chiuso completamente la porta ai cinesi: un eventuale rialzo verrà preso in considerazione. Per quanto riguarda la Fiorentina - sebbene speri che per Kalinic il Tianjin Quanjian arrivi ai 50 milioni della clausola - potrebbe anche 'accontentarsi' di 45 milioni che rappresenta il limite invalicabile. Al di sotto di quella quota non scenderà.

E.T./D.G.