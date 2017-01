Calciomercato Everton, tempo scaduto per Cleverley

03/01/2017 23:46

CALCIOMERCATO EVERTON/ Tempo scaduto, o quasi, per Tom Cleverley, centrocampista dell'Everton che in questa stagione ha collezionato appena 12 presenze, la maggior parte delle quali da subentrante. Come riporta il 'Mirror', il club allenato da Ronaldo Koeman starebbe valutando la possibilità di farlo partire a gennaio. Tra i club interessati, in pole-position che il Newcastle di Rafa Benitez: i 'Magpies' sono pronti a tesserarlo in prestito fino a giugno con opzione per l'acquisizione definitiva del suo cartellino al termine del campionato.

S.F.