Calciomercato Roma, Sabatini a Iturbe: "Non deve accontentarsi della mediocrità"

03/01/2017 23:28

CALCIOMERCATO ROMA/ Manca solo l'ufficialità per l'approdo di Iturbe al Torino dalla Roma, una trattativa anticipata nei giorni scorsi da Calciomercato.it. In granata, l'esterno ex Verona proverà a rilanciare le sue quotazioni in ribasso da quando è arrivato in giallorosso. Nella capitale lo portò Walter Sabatini, ex direttore generale della Roma che ha commentato così la nuova avventura del paraguayano: "Rimpianto Iturbe? Ha avuto un ottimo inizio segnando in Champions League e alla Juventus, poi c'è stato un infortunio e non è stato all'altezza delle aspettative - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Ora al Torino può rigenerarsi, farà ancora in tempo a redimersi, ha qualità eccellenti e assoluto, deve tirarle fuori e non accontentarsi della mediocrità. Se mi manca il calcio? Mi manca la quotidianetà del calcio, ma presto torno".

S.F.