Calciomercato Genoa, dopo le cessioni ora si parte al contrattacco: Juve e Milan nel mirino

03/01/2017 23:11

CALCIOMERCATO GENOA JUVENTUS MILAN HERNANES ELY VANGIONI / Dopo le cessioni di Rincon (8 milioni) e Pavoletti (15) il Genoa è pronto a spendere. Come riporta 'gazzetta.it', il 'Grifone' è pronto a tornare alla carica per Hernanes della Juventus già cercato in estate. Per il 'Profeta' ci sarà da battere la concorrenza del Valencia. Oltre al brasiliano per la mediana piacciono anche Dezi e Carmona.

Per la difesa si punta a due giocatori del Milan: Ely e Vangioni, con quest'ultimo che piace anche a Torino, Palermo e Sassuolo. In avanti invece si va verso il ritorno di Pinilla che ha rifiutato l'offerta del Veracruz ed è pronto a rivestire la maglia rossoblu.

D.G.