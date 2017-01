Premier League, Bournemouth-Arsenal 3-3: ci pensa Giroud. Crolla Mazzarri

03/01/2017 22:35

PREMIER LEAGUE BOURNEMOUTH ARSENAL / Occasione persa o punto guadagnato? Questa la domanda che ronzerà ora per la testa ai tifosi dell'Arsenal. Alla vigilia si poteva pensare che la trasferta a Bournemouth sarebbe stata più agevole, ed invece la truppa di Howe ha spaventato - e non poco - i 'Gunners': prima ora di gioco pressoché perfetta per i padroni di casa che si portano sul 3-0 grazie Daniels, Wilson e Fraser. Poi i ragazzi di Wenger si svegliano: nel giro di 5 minuti Sanchez e Perez (al primo gol in Premier) riaprono il match. Ci pensa poi Giroud (secondo gol di fila in questo 2017 e 90° rete con la maglia dell'Arsenal) a strappare un prezioso punto a tempo ormai scaduto.

Altri due match si sono disputati nel posticipo della 20a giornata, con il Crystal Palace che cede in casa contro lo Swansea col risultato di 2-1, così come il Watford di Mazzarri. Sfida in esterna per l'ex Inter che, contro lo Stoke City, subisce un doloroso 0-2.

Bournemouth-Arsenal 3-3: 16' Daniels (B), 21' Wilson (B), 58' Fraser (B), 70' Sanchez (A), 75' Perez (A), 93' Giroud (A)

Stoke City-Watford 2-0: 45'+3' Shawcross, 49' Crouch

Crystal Palace-Swansea 1-2: 42' Mawson (S), 83' Zaha (C), 88' Rangel (S)

CLASSIFICA: Chelsea 49, Liverpool 44*, Manchester City 42*, Arsenal 41*, Tottenham 39, Manchester United* 39, Everton 30*, West Bromwich 29*, Bournemouth 25*, Southampton 24*, Burnley 23*, Watford 22, West Ham* 22, Stoke City 21, Leicester 21*, Middlesbrough 19*, Crystal Palace 16, Sunderland 15*, Hull 13*, Swansea 12.

* una partita in più

D.G.