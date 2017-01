Calciomercato Atalanta, Gomez su Instagram: "Non mi dispiacerebbe il Barcellona"

03/01/2017 22:46

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Alejandro Gomez è al centro di numerose voci di calciomercato. L'esterno offensivo dell'Atalanta, prorpio nelle ultime ore è stato accostato ai cinesi dello Jiangsu Suning e al Tianjin di Fabio Cannavaro, club che si sono iscritti alla corsa per portarlo via da Bergamo insieme a Roma e Milan. Il diretto interessato, al momento, sceglie la via dell'ironia per commentare tutti questi 'rumors' e lo fa attraverso 'Instagram'. Ad un post sul celebre social network che chiedeva quale fosse la destinazione giusta per lui, ha risposto proprio il 'Papu Gomez' scrivendo: "Il Barcellona non mi dispiacerebbe" mandando in delirio i propri follower.

S.F.