Calciomercato Roma, il Sassuolo chiude la porta a gennaio

03/01/2017 22:55

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL PELLEGRINI SASSUOLO / La Roma dovrà rassegnarsi: a gennaio non riuscirà ad arrivare a Defrel, una pista che vi avevamo ampiamente documentato in questi giorni. Intervenuto a 'Centro Suono Sport', il direttore tecnico del Sassuolo Guido Angelozzi ha chiuso tutte le porte in vista di questa sessione di calciomercato: "Nessun calciatore della rosa a disposizione di Di Francesco verrà ceduto a gennaio. Qualsiasi discorso è rimandato a giugno". Un discorso che varrà anche per la punta francese a meno di clamorosi ribaltoni.

D.G.