Calciomercato Inter, occhi su Schneiderlin: no del Manchester United all'Everton

CALCIOMERCATO INTER - Resta ancora in piedi, per l'Inter, la possibilità di mettere le mani su Morgan Schneiderlin, centrocampista francese finito ai margini nel Manchester United allenato da José Mourinho. L'ex Southampton, piedi buoni e spiccate capacità d'inserimento, sarebbe il rinforzo ideale per i nerazzurri allenati da Stefano Pioli che dopo Gagliardini, cercano un altro colpo da mettere a segno nel calciomercato di gennaio.

Calciomercato Inter, il Manchester United dice no all'Everton per Schneiderlin

Il nome di Scheniderlin, accostato anche a Juventus e Milan durante la sessione estiva di trasferimenti, è tornato di moda in casa nerazzurra a ridosso del mercato invernale. Oltre all'Inter, il francese piace molto all'Everton che la scorsa settimana, ha fatto recapitare al Manchester United un'offerta da 19 milioni di sterline (oltre 22 milioni di euro al cambio attuale) per il suo cartellino. Offerta insufficente: come riportato dal 'Daily Express', i 'Red Devils' hanno detto no ai 'Toffees', specificando di essere disposti a valutare solo proposte superiori a quella cifra. L'Inter dunque è ancora in corsa per arrivare a Schneiderlin: la buona notizia è che il giocatore è sul mercato, mentre la cattiva è che il Manchester United vuole tanti, tanti milioni.

