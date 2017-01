Coppa del Re, crisi senza fine: tonfo casalingo del Valencia

03/01/2017 22:12

SPAGNA COPPA DEL RE VALENCIA CELTA VIGO / La prima di 'Voro' Gonzalez alla guida del Valencia è un completo disastro. I 'Pipistrello', scossi dal recente addio di Prandelli, sono stati affossati in casa dal Celta Vigo per 4-1 nella gara valida per gli ottavi di Coppa del Re. Una gara che si è conclusa dopo appena 18 minuti, con gli ospiti che si erano già portati sul triplice vantaggio. Oltre alla gara del 'Mestalla' si è giocato anche Osasuna-Eibar conclusasi con un rotondo 3-0 per la formazione in trasferta.

Osasuna-Eibar 0-3: 28' Nano, 75' Bebe, 90' Gonzalez

Valencia-Celta Vigo 1-4: 3' rig. Iago Aspas (C), 14' Bongonda (C), 18' Wass (C), 58' rig. Parejo (V), 76' Guidetti (C)

D.G.