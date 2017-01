Chelsea, Conte ai suoi: "Non dobbiamo pensare al record"

04/01/2017 01:32

NEWS CHELSEA/ Tra Antonio Conte e il record di 14 vittorie consecutive in Premier League c'è il Tottenham, avversario del Chelsea in uno dei derby più sentiti di Londra. Alla vigilia del match, il manager dei 'Blues' ha parlato in conferenza stampa della possibilità di allungare la striscia di successi in campionato: "Vincere 13 partite di fila è un traguardo fantastico, ma la gara di domani sarà difficilissima. Ho detto ai giocatori di non pensare al record ma solamente ai tre punti. Partite come quella di domani ti danno grandi motivazioni, ma adesso ogni squadra che affrontiamo vorrebbe fermarci. Infortunati? Per domani non ce ne sono ed io preferisco sempre avere problemi di abbondanza".

S.F.