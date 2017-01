Calciomercato Chelsea, Conte trattiene Diego Costa: "Resta con noi. Vidal..."

03/01/2017 22:07

CALCIOMERCATO CHELSEA/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Tottenham che potrebbe valere al Chelsea il record delle 14 vittorie consecutive in Premier League, Antonio Conte ha trovato il tempo anche per parlare delle mosse dei 'Blues' nel mercato di gennaio: "Sirene cinesi per Diego Costa? Lui resta con noi - ha spiegato il manager dei 'Blues' - Vidal? Sulle questioni di mercato rispondo sempre allo stesso modo, non amo parlare di giocatori che militano in altri club. Rinforzarci nel mercato invernale? Ogni eventuale acquisto dipenderà dal riuscire a trovare il calciatore giusto al prezzo giusto - ha spiegato Conte - novità sul fututo di Obi Mikel? Nessuna".

S.F.