03/01/2017 21:48

CALCIOMERCATO LAMPARD CRYSTAL PALACE BRIGHTON / Frank Lampard ha lasciato la MLS ma non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Una condizione che sta scatenando i club inglesi pronti a farlo tornare a 'casa': oltre allo Swansea, infatti, anche Crystal Palace e Brighton (che milita in Championship) hanno messo nel mirino l'esperto centrocampista. A riportarlo è 'The Sun'.

D.G.