Calciomercato Juventus, il Real Madrid ha fissato il prezzo di James Rodriguez

03/01/2017 21:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / Il Real Madrid sta entrando nell’ordine delle idee di cedere lo scontento James Rodriguez. Difficile vederlo muoversi a gennaio, il colombiano diventerà un obiettivo sensibile per tutti i top club europei questa estate. E, come riporta il 'Daily Express', i 'Blancos' hanno già fissato il prezzo per liberarsi del proprio fantasista: Zidane vuole circa 90 milioni di euro. Tra le principali pretendenti ci sono Chelsea e Manchester United, mentre in Italia occhio a Juventus e Inter da tempo interessate a lui.

D.G.