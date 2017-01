Calciomercato Inter, Sampdoria su Santon ma c'è già l'alternativa

03/01/2017 21:56

CALCIOMERCATO INTER/ Come anticipato da Calciomercato.it in giornata, continua il pressing della Sampdoria su Davide Santon, terzino dell'Inter finito da giorni nel mirino dei blucerchiati. Come riportato da 'Sky Sport', il terzino nerazzurro ha manifestato la volontà di lasciare Milano esclusivamente a titolo definitivo e il club del presidente Massimo Ferrero si sta muovendo per accontentarlo. Contemporaneamente, i doriani valutano anche delle alternative, una delle quali risponde al nome di Faraoni.

S.F.