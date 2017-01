Inter, parte bene il 2017: vittoria al Trofeo Casino Marbella

03/01/2017 21:23

NEWS INTER/ Finisce con una sconfitta solo virtuale il Trofeo Casino Marbella, triangolare che ha visto trionfare l'Inter grazie al successo in rimonta sul Linense e al pareggio contro il Marbella FC, al quale sono seguiti i calci di rigore (con ko nerazzurro per via degli errori di Joao Mario e Ranocchia) esclusivamente per completare i tabellini. L'Inter completa la manifestazione a 4 punti e si aggiudica il trofeo grazie alla differenza reti.

