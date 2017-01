Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: le ultime su Seck

ESCLUSIVO

Stefano D'Alessio (@SDAlessio)

03/01/2017 21:34

CALCIOMERCATO ROMA SECK / Il terzino sinistro classe 1996 Moustapha Seck è destinato ad essere uno dei papabili protagonisti del calciomercato Roma in uscita a gennaio. Come già rivelato sulle pagine di Calciomercato.it, Seck piace a Sampdoria e Sassuolo in Italia, con Cesena e Crotone che hanno bussato invano alla porta giallorossa durante le sessione di mercato estiva. Il calciatore ex Lazio, però, vanta estimatori anche all'estero, più precisamente in Olanda dove è un obiettivo concreto di Den Haag e Nec Nijmegen.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la prospettiva di vederlo calcare i campi dell'Eredivisie è un'ipotesi tutt'altro che da escludere. Anzi, la pista che conduce in Olanda potrebbe avere la precedenza rispetto all'ipotesi italiana, soprattutto nel caso le trattative con i club di Serie A dovessero andare per le lunghe e nell'eventualità in cui in Eredivisie gli venisse garantito un maggiore minutaggio. Il calciatore gode della stima dell'allenatore della Roma Luciano Spalletti e partirebbe a gennaio solo in prestito, proprio per mettere più minuti nelle gambe dopo una prima parte di stagione in cui ha collezionato una presenza in Europa League.