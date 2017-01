Calciomercato Juventus, l'appello dell'agente di Zaza: "Milan, Lazio e Fiorentina contattatemi!"

03/01/2017 21:11

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA MILAN LAZIO FIORENTINA / La Serie A si è messa in fila per Simone Zaza. Milan, Fiorentina e Lazio stanno pensando alla punta della Juventus per rinforzare il loro reparto offensivo e sperano di sfruttare l'empasse che si è creata nella sua situazione per riportarlo in Italia. Ormai è assodato che il West Ham non lo riscatterà e la 'Vecchia Signora', proprietaria del suo cartellino, sta cercando una nuova soluzione per lui. Il Valencia era un'opzione concreta, ma l'addio di Prandelli ha fatto sfumare l'affare.

Ora il futuro del lucano è tutto da costruire: "Non sappiamo quale sarà il futuro di Simone - ha spiegato il padre-agente Antonio a 'Juvenews' - Di certo andrà via dal West Ham e tornerà in Italia. Dobbiamo solo scegliere la destinazione più consona a lui e alla Juventus, dove non rimarrà sicuramente. Sarebbe controproducente per tutti. Contatti con qualche club? Per ora no. Milan, Fiorentina e Lazio sono squadre importanti e mi farebbe piacere essere contattato da loro, ma non posso dire nulla anche perchè sarà la Juventus ad avere l’ultima parola".

