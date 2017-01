Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO: fila di pretendenti per Ntcham

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

03/01/2017 20:52

CALCIOMERCATO GENOA/ Giorni decisivi per il futuro di Olivier Ntcham, centrocampista francese del Manchester City alla sua seconda stagione in prestito al Genoa. Il calciatore, accostato di recente al Torino, ha tanti estimatori in giro per l'Europa. Come raccolto da Calciomercato.it, Ntcham piace in Francia, Inghilterra e Germania. In Ligue 1 sono diverse le società che hanno manifestato interesse nei suoi confronti, mentre il Bundesliga il suo profilo piace soprattutto al Lipsia: il club controllato dalla Red Bull pensa a lui come possibile sostituto di Forsberg finito nel mirino di Roma, Juventus, Arsenal e Liverpool. In Premier League, infine, è calda l'ipotesi Bournemouth: Max Gradel è in uscita a la compagine inglese potrebbe valutare uno scambio proprio con Ntcham.