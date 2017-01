dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

03/01/2017 20:41

VIDEO CM.IT CROTONE/ Vacanze finite per il Crotone che inizia a preparare la sfida di domenica prossima contro la Lazio. I calciatori di Davide Nicola, sono arrivati nella capitale dove si alleneranno in vista del match con i biancoceleste. Arrivo in serata al 'Mancini Park Hotel' di Roma, luogo del ritiro del club neopromosso in Serie A.