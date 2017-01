03/01/2017 20:28

CALCIOMERCATO CARPI/ Sembra al capolinea, dopo appena sei mesi, l'avventura di Leonardo Blanchard al Carpi. Il difensore centrale ex Frosinone, arrivato in Emilia durante la sessione estiva di mercato, ha collezionato appena sette presenze in campionato ed è finito sulla lista dei partenti. Come riportato da 'Il Mostardino', sono quattro le società interessate al calciatore: il Bari, il Verona, la Spal e il Brescia.

S.F.