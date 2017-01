04/01/2017 04:36

CALCIOMERCATO CAGLIARI / Termina la parentesi in Serie B di Santiago Colombatto. E' durata soltanto sei mesi l'avventura del calciatore al Trapani, dove in estate era andato in prestito: come riporta la Lega Serie A, infatti, ha fatto ritorno al Cagliari. Classe '97, Colombatto è un giovane centrocampista di nazionalità argentina.

M.D.A.