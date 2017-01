Napoli-Real Madrid, de Magistris annuncia: "Sì al Maxischermo!"

03/01/2017 20:06

NAPOLI REAL MADRID DE MAGISTRIS MAXISCHERMO / Napoli attende spasmodicamente il match di Champions League contro il Real Madrid. Sebbene manchino circa due mesi all'evento, già da ieri sono introvabili i tagliandi per Distinti e Curve. Così, data la grande richiesta, anche il sindaco Luigi De Magistris è sceso in campo per organizzare un'iniziativa in favore di chi non riuscirà ad essere presente al 'San Paolo'. Il primo cittadino lo ha rivelato durante un'intervista: "Sono d'accordo e ci lavorerò da subito, per mettere un grande maxischermo in città per la partita di ritorno Napoli-Real Madrid - le sue parole a 'La Repubblica' - So bene che ci sono questioni di diritti tv ma sottoporrò la questione al Napoli e alla Prefettura. Credo che la marea umana di persone che vuole vedere insieme la partita e non hanno la possibilità di farlo meriti questo obiettivo per la partita di ritorno. Ci lavoro da subito, metterò il massimo dell'impegno".

M.D.A.