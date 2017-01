Marsiglia, Garcia studia la contropartita per Payet

03/01/2017 19:55

MARSIGLIA PAYET / Il Marsiglia di Rudi Garcia vuole riportare in Francia Dimitri Payet, stella del West Ham e protagonista ad Euro 2016 con la nazionale transalpina. Per l'estero serve una cifra tra i 30 e in 40 milioni di euro ma l'Olympique vorrebbe abbassare l'esborso economico offrendo una contropartita tecnica. Come si legge sul portale di 'France Football', uno tra Bouna Sarr e Romain Alessandrini potrebbe essere inserito nella trattativa per convincere gli 'Hammers'.

B.D.S.