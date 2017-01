04/01/2017 04:09

SAMPDORIA ERAMO / Cessione ufficiale per la Sampdoria: il club blucerchiato ha annunciato il trasferimento al Benevento di Mirko Eramo. Il centrocampista, classe 1989, approda in Campania a titolo definitivo. I sanniti sono attualmente al terzo posto in classifica nel campionato di Serie B.

B.D.S.