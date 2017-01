Calciomercato Roma, spunta l'indizio sulla cessione di Jesé

03/01/2017 19:47

CALCIOMERCATO ROMA MILAN / L'esperienza di Jesé Rodriguez con la maglia del PSG sembra già ai titoli di coda. Dopo sei mesi trascorsi tra panchina e tribuna, il giovane talento nel calciomercato invernale potrebbe cambiare club per trovare più spazio altrove. Un indizio importante sull'addio di Jesé è arrivato oggi pomeriggio. Il calciatore, infatti, non è stato inserito nella lista di convocati del PSG per l'amichevole in programma in Tunisia contro il Club Africa. Emery ha quindi deciso ancora una volta di fare a meno dello spagnolo, che presto potrebbe dire addio.

Tra le squadre che si sono mostrate piuttosto interessate a Jesé c'è la Roma, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. I giallorossi vorrebbero prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, anche se non sarà facile trattare col PSG, che in estate ha sborsato circa 25 milioni di euro per acquistarlo. Su Jesé, inotlre, ci sono anche altri club, come Milan, Las Palmas e Liverpool.

M.D.A.