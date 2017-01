Barcellona, niente Allegri: il dopo Luis Enrique è un ex

03/01/2017 19:36

BARCELLONA KOEMAN / Da un ex all'altro: il futuro di Barcellona in caso di addio di Luis Enrique sarà ancora un ritorno al passato. Come si legge sul 'Sun', infatti, i blaugrana starebbero seguendo da vicino le gesta di Koeman sulla panchina dell'Everton e considererebbero l'olandese un possibile candidato alla sostituzione dell'attuale tecnico. Koeman è stato difensore del Barcellona dal 1989 al 1995 ed è molto amato dai tifosi blaugrana anche per la rete contro la Sampdoria che permise al club spagnolo di vincere la Coppa Campioni nel 1992. Di recente per il Barcellona si è fatto anche il nome di Massimiliano Allegri.

B.D.S.