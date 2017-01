Milan-Cagliari, Pisacane: "Sogno un gol a 'San Siro'"

03/01/2017 19:25

CAGLIARI PISACANE MILAN / Fabio Pisacane è l'uomo del momento in casa Cagliari. Dopo il presigioso riconoscimento del quotidiano britannico 'The Guardian', che lo ha eletto 'calciatore dell'anno', il difensore ha rilasciato un commento: "E' un riconoscimento che non mi aspettavo e che mi gratifica moltissimo - le sue parole a 'Premium Sport' - Oltretutto arriva in un momento in cui sono in una società che fa dei miei valori gli stessi suoi principi". A soli 14 anni, Pisacane ha dovuto lottare contro la terribile sindrome di 'Guillain-Barrè', rischiando seriamente di dover abbandonare il sogno di diventare un calciatore. Quest'anno, invece, a 30 anni è arrivato ad esordire in Serie A.

I FIGLI - Pisacane ha parlato anche dei suoi due bambini: "Quando mi chiederanno cosa ho fatto nel mondo del calcio, più che fargli vedere le mie partite mostrerò questi riconoscimenti per trasmettergli ciò che hanno trasmesso i miei genitori a me. Mi ha fatto piacere che la bandiera dei 4 mori abbia fatto il giro del mondo".

IL MILAN - Domenica c'è la partita coi rossoneri: "A loro toglierei Suso - prosegue Pisacane - Sogno un gol a 'San Siro', l'anno scorso contro l'Inter in coppa Italia presi il palo, quest'anno con i nerazzurri me l'hanno annullato per fuorigioco. Magari questo campo porta bene e proverò a proiettarmi in attacco".

M.D.A.