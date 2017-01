Calciomercato Atalanta, Gagliardini non basta: il Suning ci prova per Gomez

03/01/2017 19:03

ATALANTA GOMEZ SUNING / Se Gagliardini è ormai da considerarsi un calciatore dell'Inter, come raccontato da Calciomercato.it, i gioielli dell'Atalanta continuano ad essere l'oggetto del desiderio del gruppo Suning. I cinesi, infatti, avrebbero bussato alla porta dei bergamaschi per il 'Papu' Gomez: questa volta, riferisce 'Sky', l'interesse è dell'altra società di proprietà del Suning, lo Jiangsu. L'Atalanta considera l'ex Catania incedibile ma un'eventuale offerta monstre potrebbe cambiare le carte in tavola e spingere l'argentino verso il lontano Oriente.

B.D.S.