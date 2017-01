Calciomercato Inter, Gagliardini ai tifosi dell'Atalanta: "Ci vediamo domani"

03/01/2017 18:52

CALCIOMERCATO INTER ATALANTA / Bisogna ancora aspettare per vedere Roberto Gagliardini con la maglia dell'Inter. Il giovane talento classe '92, in attesa di novità, sta continuando ad allenarsi con l'Atalanta. All'uscita dal campo di allenamento di Zingonia, oggi il calciatore è stato fermato da un gruppo di tifosi e giornalisti, che gli hanno fatto domande sul futuro. A chi gli chiedeva se domani lavorerà ancora a Zingonia, il calciatore ha risposto: "Per forza, che faccio, muoio?". Un cronista gli ha poi chiesto se domenica giocherà contro il Chievo o contro l'Udinese (avversaria dell'Inter), ma il centrocampista ha preferito sorridere e non rispondere.

Come anticipato da Calciomercato.it, l'entourage di Gagliardini deve ultimare i dettagli del contratto con l'Inter. I nerazzurri potrebbero presto accaparrarselo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro tra prestito e riscatto più bonus facilmente raggiungibile.

M.D.A.