03/01/2017 18:20

CALCIOMERCATO INTER ANDREOLLI / Non c'è solo Davide Santon nella lista degli obiettivi della Sampdoria: come riferisce 'gazzetta.it', i blucerchiati sono in trattativa con l'Inter anche per Marco Andreolli, 30enne difensore che non rientra nei piani di Stefano Pioli.

B.D.S.