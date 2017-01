Juventus, un ex calciatore lancia la sfida a Higuain: "Vengo a Vinovo"

03/01/2017 18:16

JUVENTUS HIGUAIN SFIDA SAMBUGARO / Massimiliano Sambugaro lancia la sfida a Gonzalo Higuain. L'ex calciatore dilettante, che sul web non è nuovo a 'imprese' col pallone, ha proposto al 'Pipita' una partita di basket da giocare rigorosamente coi piedi. Il tutto consiste nel fare canestro con un tiro da centrocampo, come Higuain ha mostrato in un recente video che sta spopolando sui social.

Così, attraverso Facebook, Sambugaro si è rivolto all'attaccante della Juventus: "Gonzalo, ti sfido a Vinovo con la mia scuola calcio. Messi, Vieri, Del Piero e Matri non hanno accettato. Almeno tu fallo".

M.D.A.