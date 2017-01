Swansea, UFFICIALE: ecco il nuovo allenatore

03/01/2017 18:07

SWANSEA CLEMENT / Paul Clement nuovo allenatore dello Swansea. Ad annunciarlo è stata la stessa società con un comunicato sul sito ufficiale: il manager ha firmato un contratto di due anni e mezzo. Dopo l'esonero di Bradley, la dirigenza ha cercato il profilo più adatto per tentare la risalita in Premier League, che per ora vede il club all'ultimo posto. 44 anni, Clement ha lavorato per anni al fianco di Carlo Ancelotti, con il quale ha condiviso le esperienze al Bayern Monaco, Chelsea, PSG e Real Madrid

M.D.A.