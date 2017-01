03/01/2017 17:59

INTER SAMPAOLI JOVETIC - C'è anche il Siviglia sulle tracce di Stevan Jovetic, in uscita dall'Inter nel calciomercato invernale. Jorge Sampaoli, allenatore degli andalusi, conferma l'interesse per il fantasista montenegrino: "Sì, stiamo seguendo Jovetic. Ma per il momento non c'è nulla di concreto", ha rivelato in conferenza stampa il tecnico cileno alla vigilia del match di Coppa del Re contro il Real Madrid.

G.M.