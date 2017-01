Napoli, continua l'emergenza in difesa

03/01/2017 17:55

NAPOLI SAMPDORIA / Napoli al lavoro in vista dell'anticipo della 19a giornata di Serie A contro la Sampdoria. I partenopei, riporta una nota del club, oggi hanno svolto una seduta pomeridiana: Milik e Pavoletti (ufficializzato oggi da De Laurentiis) hanno lavorato insieme sul campo ed in palestra. Vlad Chiriches, invece, si è sottoposto a terapie. La sua presenza in campo contro la Samp ad oggi pare improbabile; date le assenze di Koulibaly (out per la Coppa d'Africa) e Albiol (squalificato), gli azzurri potrebbero trovarsi con i soli Tonelli e Maksimovic a disposizione.

M.D.A.