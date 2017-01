Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: Conte punta Alex Sandro

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

03/01/2017 17:43

JUVENTUS ALEX SANDRO CHELSEA / Dominatore assoluto della Premier League dall'alto delle sue tredici vittorie consecutive, Antonio Conte non perde di vista il calciomercato, pronto a piazzare nuovi colpi per rinforzare una rosa che, anche alla luce di qualche possibile partenza, potrebbe necessitare di innesti sin dalla sessione in corso. Il manager del Chelsea ha sempre un occhio di riguardo per la Serie A, come testimoniano gli interessamenti più o meno attuali per Ghoulam, Kessié, Manolas, Nainggolan, Rüdiger e compagnia. I 60 milioni incassati dalla cessione di Oscar rendono ancora più preoccupante la minaccia del club londinese che ben presto potrebbe tornare a tormentare anche il calciomercato Juventus.

Alex Sandro Chelsea, Conte torna alla carica

Nonostante l'ottimo rendimento di Marcos Alonso, l'ex Ct azzurro continua a sondare il terreno per l'arrivo di un altro esterno sinistro in vista della prossima stagione, come testimonia l'interessamento per l'algerino del Napoli. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, negli ultimi giorni c'è da registrare anche un prepotente ritorno di fiamma per Alex Sandro. La dirigenza londinese guarda anche al brasiliano per la prossima estate, ma dovrà sicuramente scontrarsi con la risolutezza della Juve che non ha alcuna intenzione di cedere l'ex Porto, se non in presenza di offerte davvero irrinunciabili. Sempre sull'out mancino, il club bianconero dovrà poi valutare la situazione di Patrice Evra, in scadenza di contratto il prossimo giugno con un'opzione fino al 2018 attivabile dal club. La cessione del francese a gennaio non si può escludere al 100%, anche se ad oggi non ci sono ancora trattative ufficiali su questo fronte.