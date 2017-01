Barcellona, Srna attende una risposta

03/01/2017 17:37

BARCELLONA SRNA / Darijo Srna in attesa di una risposta dal Barcellona. L'esperto terzino croato dello Shakhtar Donetsk, riporta 'Mundo Deportivo', ha prolungato di due giorni le sue vacanze natalizie proseguendo i contatti con Robert Fernandez, dirigente del club catalano. Il calciatore starebbe valutando con attenzione i pro e i contro dell'affare ma, volendo far chiarezza, avrebbe chiesto un incontro diretto con la dirigenza blaugrana. L'obiettivo è capire se, una volta terminata la pausa natalizia, dovrà tornare in Ucraina o partire per la Spagna.

M.D.A.