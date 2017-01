Calciomercato Juventus, Marotta: "Ma quale beffa per Gagliardini. Dybala..."

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

03/01/2017 17:25

JUVENTUS MAROTTA / Primo giorno di calciomercato e primo colpo per la Juventus: i bianconeri hanno ufficializzato e presentato alla stampa Rincon, arrivato dal Genoa per dare manforte al centrocampo di Allegri. A margini della conferenza stampa del centrocampista colombiano, l'amministratore delegato del club campione d'Italia Beppe Marotta a 'Premium Sport' ha fatto il punto anche sulle prossime mosse del calciomercato Juventus.

Si parte ovviamente da Rincon: "E' il profilo che cercavamo, abbiamo colto un'opportunità in tempi stretti. Con il suo arrivo siamo contenti della rosa che abbiamo, da ottobre poi è tornato anche Marchisio il cui recupero poteva essere un rischio. Con Claudio e Rincon sono state colmate eventuali lacune estive".

Un doppio rinforzo che ha chiuso la strada a Gagliardini: "E' un ottimo calciatore ma non è funzionale al nostro progetto, non l'abbiamo mai trattato. In quel ruolo ci sono Mandragora, Lemina e Sturaro: nessuna beffa. I reparti sono adeguati e permettono al mister anche di adottare moduli tattici differenti. In questo momento siamo soddisfatti".

Calciomercato Juventus, Marotta su Dybala e Morata

Marotta affronta anche altri temi come il rinnovo di Dybala e il ritorno di Morata che è lontano, come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it. "Per il rinnovo di Dybala non ci sono problemi - spiega l'Amministratore delegato della Juventus -, abbiamo un ottimo rapporto sia con lui che con il suo entourage. Con noi ha già un contratto di 5 anni, la società ha spontaneamente scelto di riconoscergli un adeguamento economico per la sua grande scorsa stagione e anche lui è contento di stare in una delle società più prestigiose al mondo". Infine su Morata: "Continua a sentirsi con i suoi vecchi compagni e ama sia l'Italia che una ragazza italiana ma queste cose non significano nulla: è un giocatore del Real Madrid".