Manchester City, Capello entra in tackle su Guardiola

03/01/2017 17:32

GUARDIOLA CAPELLO - Hanno fatto scalpore le recenti dichiarazioni di Pep Guardiola, che in un futuro non troppo lontano potrebbe dare l'addio alla carriera da allenatore. Fabio Capello si è soffermato sulle parole dell'attuale manager del Manchester City, allontanando l'ipotesi stress alla base delle motivazioni dell'ex tecnico del Barcellona: "Credo che Guardiola abbia solo un tipo di sistema di gioco e, quando gli avversari capiscono come fare per battere il suo tipo di gioco come sta succedendo adesso, lui si trova in difficoltà. Nel Barcellona aveva Xavi, Iniesta, Messi e tutti gli altri, nel Bayern aveva altrettanti nomi importanti, ieri il City ha vinto la partita in dieci con merito, ma quando sono entrati in campo due giocatori che hanno fatto la differenza come Aguero e Silva. Non credo che la squadra veda le difficoltà del suo tecnico, semmai credo i giocatori sentano il problema di giocare sempre alla stessa maniera. E, un altro problema, è che lo stesso metodo di gioco non può essere applicato in tutti i campionati".



G.M.