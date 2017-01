Calciomercato Inter, agente Verratti: "Il futuro potrebbe essere in Italia"

03/01/2017 17:09

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS PSG VERRATTI / Qualità da vendere e personalità fuori dal comune. Marco Verratti è una delle stelle del calcio italiano per il presente e, soprattutto, per il futuro. Classe '92, dopo grandi stagioni con la maglia del Pescara, nel calciomercato estivo del 2012 decise di trasferirsi al PSG per mostrare il suo talento anche in campo internazionale. Tanta la delusione dei club italiani, che videro fuggire un altro campione all'estero. Tuttavia, l'idea di riportarlo in Italia non è mai svanita. Le notizie di calciomercato Inter vedono i nerazzurri sempre vigili sulla sua situazione, anche se il PSG non sembra aver voglia di privarsene. A fare il punto della situazione su Marco Verratti ci ha pensato il suo agente, Donato Di Campli: "In questo momento il PSG è chiuso, nel senso che Verratti è il simbolo dell'intera tifoseria - spiega a 'Premium Sport' - E' difficile cederlo, però questo vuol dire che Marco vuole vincere, la sua carriera non può essere costellata soltanto di trofei francesi. Vorremmo vincere col PSG, se non è possibile bisognerà trovare una soluzione".

Calciomercato Inter, agente Verratti: "Nerazzurri grande società come la Juve"

Dal Real Madrid al Chelsea, passando per Inter e Juventus: tanti sono i club interessati a Verratti. Donato Di Campli ha parlato del possibile futuro del talento italiano: "Inter? E' una grande società, ha una grande proprietà così come la Juventus: godono di un grande rispetto. Ma il problema principale è che anche il PSG è molto forte e inoltre è una bottega carissima. Il futuro di Verratti potrebbe essere in qualsiasi italiana fortissima che ha un progetto per vincere. Tra queste ci mettiamo Juve e Inter".

La prossima estate l'Inter potrebbe quindi dare l'assalto a Verratti. La dirigenza, infatti, sembra intenzionata a investire circa 150 milioni di euro per portare a Milano tre o quattro top player di livello assoluto, con un occhio particolare agli italiani. Tra questi nomi, appunto, figura anche quello del talento abruzzese.

M.D.A.