03/01/2017 17:14

NAPOLI PAVOLETTI / Dopo il tweet presidenziale, le prime parole da calciatore del Napoli. Leonardo Pavoletti ha espresso la sua gioia per il trasferimento in azzurro sul profilo Instagram del club partenopeo: "Sono contento di essere qui, non vedo l'ora di iniziare. Ho scelto il numero 32 e spero che mi porti tanta fortuna. Non vedo l'ora di gioire con i tifosi napoletani".

B.D.S.