Calciomercato Roma, assalto a Badelj se parte Paredes

03/01/2017 16:48

CALCIOMERCATO ROMA BADELJ PAREDES / La Roma va alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da regalare a Spalletti nel calciomercato di gennaio. Nelle ultime ore si è tornato a parlare dell'interesse per Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina: in particolare, 'La Repubblica' parla di un possibile affondo del club capitolino per il calciatore croato in caso di partenza di Paredes con un'offerta da dieci milioni di euro.

In realtà la Roma vorrebbe aumentare anche numericamente il reparto di metà campo e quindi è più probabile che provi ad assicurare un rinforzo a Spalletti in prestito con diritto di riscatto senza sacrificare un calciatore già presente in rosa in quel reparto, salvo offerte irrinunciabili.

Per quanto Badelj potrebbe anche restare alla Fiorentina fino al termine della stagione, come raccontato da Calciomercato.it.

B.D.S.