Calciomercato Roma, vendetta Milan: contatto con Jesé

03/01/2017 17:04

CALCIOMERCATO ROMA MILAN JESE' / Rischia di assumere i connotati di un vero e proprio intrigo il reperimento di un attaccante esterno in casa giallorossa. Rinforzarsi in questo ruolo è divenuto una priorità sia per il calciomercato Milan che per il calciomercato Roma e le due società potrebbero entrare in rotta di collisione su diversi fronti. Il club rossonero è da qualche giorno sulle tracce di Gerard Deulofeu ma, come anticipato in tempi non sospetti dalla nostra redazione, non è mai stato così vicino alla chiusura dell'affare. Il sodalizio capitolino ha così avuto modo di inserirsi e di chiedere informazioni all'agente del giocatore e all'Everton sull'ex Barcellona, cercando una via di fuga nel caso in cui dovesse tramontare l'ipotesi Jesé, primo obiettivo dei giallorossi.

Jesé Roma, ostacolo Milan

L'attaccante del Psg potrebbe rappresentare, tuttavia, un altro fronte di battaglia tra le due squadre italiane visto che, secondo quanto riportato da 'La Repubblica', nelle ultime ore anche il Milan avrebbe effettuato dei sondaggi per l'ex attaccante del Real Madrid. Sullo sfondo, restano vigili alcune squadre inglesi e il Las Palmas, che è stata la prima società ad ottenere la disponibilità del calciatore al trasferimento. In ottica Roma, restano sempre valide le piste Charly Musonda, El Ghazi e 'Papu' Gomez, anche se gli ultimi due nomi potrebbero richiedere un esborso economico non indifferente, viste le reticenze di Ajax e Atalanta a lasciarli partire senza l'obbligo di riscatto. La certezza, ad oggi, è una sola. Il passaggio di Juan Manuel Iturbe al Torino priva Luciano Spalletti dell'unica alternativa offesnvia in rosa, vista la partenza di Salah per la Coppa d'Africa.