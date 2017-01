03/01/2017 16:33

BOLOGNA MORLEO / Trasferimento ufficiale per il Bologna: il club rossoblu ha annunciato la cessione di Archimede Morleo al Bari. Il difensore, arrivato in Emilia nel 2010, si trasferisce in Puglia a titolo definitivo dopo 140 presenze con la maglia rossoblu di cui 107 nel massimo campionato.

B.D.S.