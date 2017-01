Juventus, Rincon si presenta: "Un sogno che si avvera. Roma? Mai avuto dubbi"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

03/01/2017 16:00

JUVENTUS CONFERENZA RINCON - La Juventus presenta il primo acquisto del 2017. Tomas Rincon, ufficializzato quest'oggi dal club bianconero per il calciomercato invernale, ha firmato un contratto fino al 2020 con la 'Vecchia Signora', mentre nelle casse del Genoa finiranno 8 milioni di euro più bonus per il cartellino del nazionale venezuelano. Il 28enne centrocampista - per le news Juventus - si è presentato nella sala conferenze dello 'Stadium' ai suoi nuovi tifosi.

SOGNO JUVE - "E' un sogno che diventa realtà. Ringrazio il club per la fiducia, mi metterò subito a disposizione del mister e dello staff. Il Genoa ha trovato una Juve scarica dall'impegno contro il Siviglia in Champions nella partita del 'Ferraris', tutte le squadre che giocano contro i bianconeri mettono in campo sempre tutto, giocando con tanta fame".

SPIRITO VINCENTE - "E' un onore essere qua, mi metterò a disposizione lavorando tanto e cercando di vincere sempre. Giocherò dove mi dirà il mister, voglio essere utile a questa grande squadra per raggiungere insieme grandi traguardi. E' stato tutto molto veloce, però non ho mai avuto dubbi quando è uscito fuori il nome della Juventus. Qua si gioca sempre per vincere, si dà il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. E' questo spirito mi piace molto".

NUMERO 28 - "Questo club è una famiglia piena di grandi campioni, Buffon ne è l'esempio: un fuoriclasse in campo e fuori. Sarà facile adattarsi a questa grande realtà. Numero di maglia? Ho scelto il 28, l'8 era occupato e ho fatto questa scelta per via anche della mia età e perché è compreso il numero 8".

'EL GENERAL' - "Non abbiamo ancora parlato del ruolo con mister Allegri. Ci sarà tempo prossimamente, per ora abbiamo lavorato più sull'aspetto fisico. In Venezuela sono molto felici del mio trasferimento alla Juventus, è un orgoglio per me e per tutto il paese. Darò tutto anche per loro. Il soprannome? Mi chiamano 'El General' fin dall'esperienza all'Amburgo: nel corso del tempo è rimasto ed è una cosa che anche a me piace".

LEADERSHIP E UMILTA' - "Io leader? Ho l'umiltà sufficiente per migliorare e crescere quotidianamente. Qua tutti sono dei campioni, bisogna mettersi a disposizione dei compagni e dello staff. Nelle altre squadre avevo più responsabilità, anche nell'aiutare i giovani; qua sarà diverso, ma l'importante è essere umili e avere sempre voglia di imparare al fianco di grandi campioni".

ROMA? NO, JUVE! - "Ringrazio mister Gasperini, è stato molto importante per me. Al Genoa ho trovato l'ambiente giusto, sono cresciuto molto in Italia e ho migliorato evidentemente anche le mie prestazioni in campo. Adesso c'è la Juventus, l'occasione della mia carriera. L'interesse della Roma? Può rispondere solo il mio agente su questo, il mio unico pensiero era quello di scendere in campo e giocare. Poi è arrivata la Juventus: è passato tutto molto velocemente e non ho avuto nessun dubbio nell'accettare l'offerta della Juve".