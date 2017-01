Calciomercato Napoli, agente Siguru: "Magari in azzurro. La panchina è un delitto"

03/01/2017 15:52

CALCIOMERCATO NAPOLI SIRIGU / Passato in prestito dal Psg al Siviglia in estate, Salvatore Sirigu non è riuscito a imporsi in Spagna collezionando soltanto tre presenze. Si parla di un suo possibile ritorno in Italia e il suo agente, Carlo Pallavicino, a 'Radio Crc' apre le porte al Napoli: "Lui in azzuro? Magari. parliamo di un'eccellenza tra i portieri italiano. Al Psg ha fatto bene poi è stato messo in panchinadal tecnico non per motivazioni tecniche. Per anni è stato votato il miglior portiere della Ligue 1, è un delitto vederlo in panchina. Un'eventuale approdo al Napoli sarebbe positivo anche per la Nazionale. In Serie A ci sono molti portieri meno bravi di lui".

B.D.S.