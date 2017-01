Calciomercato Roma, sfida al Milan per Deulofeu

03/01/2017 15:59

CALCIOMERCATO ROMA DEULOFEU / Prosegue il casting giallorosso per il ruolo di attaccante esterno. Il reperimento di un sostituto di Salah è una delle priorità del calciomercato Roma. Il nome di Jesé resta uno dei più caldeggiati in quel di Trigoria, ma la dirigenza continua a vagliare altre ipotesi per non farsi cogliere impreparata. Oltre al recente sondaggio per Giaccherini, nelle ultime ore, secondo 'La Repubblica', c'è da registrare un interessamento per Gerard Deulofeu. L'esterno spagnolo non ha trovato continuità agli ordini di Ronald Koeman e potrebbe lasciare l'Everton in questa finesta di mercato. Sulle sue tracce c'è anche il Milan.

D.T.